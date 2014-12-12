Vladislav_n

Влад Vladislav_n

 
41 годУкраина/Киев
10 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Бензин Ваш - идеи наши
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Отзывы заказчиков
bslana
41 годУкраина
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
$100
10 баллов
9 лет назад
Перевести тексты с русского на английский
Влад отлично справился с поставленной задачей. Тексты были написаны с фантазией, на грамотном английском и раньше срока. Рекомендую к сотрудничеству.
Светлана отличный заказчик и очень хороший человек. С ней приятно общаться, она дает интересные задания и всегда вовремя оплачивает работу. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
petrovichus
Олег 
46 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
$5
10 баллов
9 лет назад
Сделать рерайт статьи по тематике "напольные покрытия"
Очень доволен сотрудничеством с Владом. Выполнена работа качественно и в срок с нужной уникальностью текста. Всем рекомендую. Будем дальше сотрудничать.
С Олегом приятно сотрудничать. Четко поставил задачу, моментально оплатил. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
CoolWater
Мила 
38 летЕгипет
9 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$9
10 баллов
9 лет назад
Написать на грамотном английском и русском Profile компании
Задание было выполнено за 1 день и без потери качества. Все тонкости задания учтены, подход к работе очень серьезный. Будем продолжать сотрудничество и в других проектах. Рекомендую!
Мила дала четкое и понятное задание. В общении очень приятный человек. Оплата моментальная и даже чуть больше, чем требовалось. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Настоятельно рекомендую.
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ideni
Денис 
42 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
20 отзывов
$10
10 баллов
9 лет назад
Рерайт
Спасибо большое за Вашу работу! Очень качественно сделанный рерайт и в минимальные сроки. Обязательно рекомендую к сотрудничеству!
Отличный заказчик. Очень приятный в общении. Дает ясные и понятные ТЗ, вовремя оплачивает. Обязательно рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
wombat
45 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$100
10 баллов
9 лет назад
Нужен копирайт/рерайт английких текстов
Влад хорошо справился с работой. Тексты были переведены на английский быстро и качественно. Рекомендую
Александр отличный заказчик. Поставил четкое ТЗ, оплата моментальная. Рекомендую к сотрудничеству.
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Копирайтинг
10 отзывов
$1.5/час
от $3от 1 дня
#252
Переводы
4 отзыва
$3/час
от $3от 1 дня
#124