Портфолио
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Отзывы заказчиков
$100
10 баллов
9 лет назад
Влад отлично справился с поставленной задачей. Тексты были написаны с фантазией, на грамотном английском и раньше срока. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Светлана отличный заказчик и очень хороший человек. С ней приятно общаться, она дает интересные задания и всегда вовремя оплачивает работу. Рекомендую к сотрудничеству.
$5
10 баллов
9 лет назад
Очень доволен сотрудничеством с Владом. Выполнена работа качественно и в срок с нужной уникальностью текста. Всем рекомендую. Будем дальше сотрудничать.
Ответный отзыв
С Олегом приятно сотрудничать. Четко поставил задачу, моментально оплатил. Рекомендую к сотрудничеству.
$9
10 баллов
9 лет назад
Задание было выполнено за 1 день и без потери качества. Все тонкости задания учтены, подход к работе очень серьезный. Будем продолжать сотрудничество и в других проектах. Рекомендую!
Ответный отзыв
Мила дала четкое и понятное задание. В общении очень приятный человек. Оплата моментальная и даже чуть больше, чем требовалось. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Настоятельно рекомендую.
$10
10 баллов
9 лет назад
Спасибо большое за Вашу работу! Очень качественно сделанный рерайт и в минимальные сроки. Обязательно рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Очень приятный в общении. Дает ясные и понятные ТЗ, вовремя оплачивает. Обязательно рекомендую к сотрудничеству.
$100
10 баллов
9 лет назад
Влад хорошо справился с работой. Тексты были переведены на английский быстро и качественно. Рекомендую
Ответный отзыв
Александр отличный заказчик. Поставил четкое ТЗ, оплата моментальная. Рекомендую к сотрудничеству.
Копирайтинг
10 отзывов
$1.5/час
от $3от 1 дня
#252
Переводы
4 отзыва
$3/час
от $3от 1 дня
#124