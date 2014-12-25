Перевести тексты с русского на английский

ПереводыЗавершен13 заявок296 просмотров
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Здравствуйте.

Требуется качественный перевод сео-текстов на английский язык. Тематика разная - от простой до технической.

Указывайте свой опыт.

9 лет назад
bslana
41 годУкраина
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
Выбранный исполнитель
Vladislav_n
Влад 
41 годУкраина
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 лет назад
$100
10 дней
Влад отлично справился с поставленной задачей. Тексты были написаны с фантазией, на грамотном английском и раньше срока. Рекомендую к сотрудничеству.
Светлана отличный заказчик и очень хороший человек. С ней приятно общаться, она дает интересные задания и всегда вовремя оплачивает работу. Рекомендую к сотрудничеству.
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