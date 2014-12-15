Итальянского язык - перевода текстов сайта

Для сайта агентства по организации свадеб в Италии http://wedding-italian.com Требуется перевод текстов с русского на английский для англоязычной версии сайта. Объем текстов 32К В текстах потребуется выделять ключевые слова. Предпочтение исполнителю владеющему админкой на CMS Modx. В заявках указывайте, пожалуйста, ...
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Для сайта агентства по организации свадеб в Италии http://wedding-italian.com
требуется перевод текстов с русского на итальянский для итальяноязычной версии сайта.
Объем текстов 32К
Потребуется вставлять в текст ключевые слова.
Предпочтение исполнителю владеющему админкой Modx.
В заявках указывайте, пожалуйста, стоимость Вашей работы.
Всем спасибо!
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