Рерайт на английском

Здравствуйте, Для постоянного сотрудничества требуется переводчик с русского на английский. Тематика различная, зависит от ваших навыков. Объемы большие, возможен фуллтайм. От вас примеры переводов и цена за тыс. знаков без пробелов. Оплата WMR или Яндекс.Деньги
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
2$ за 1000 симв
Исходники предоставляются.
Объем - около 100 000 симв
Можно разделить между несколькими участниками
Срок - вечер четверга
К качеству будут предъявлятся большие требования. Тексты для нэйтивов, нужны толковые авторы, лишь бы какой английский не подойдет - работа не будет принята.
Спасибо
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