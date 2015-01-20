Рерайт на английском

$200
ПереводыЗавершен10 заявок302 просмотра
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2$ за 1000 симв

Исходники предоставляются.

Объем - около 100 000 симв

Можно разделить между несколькими участниками

Срок - вечер четверга

К качеству будут предъявлятся большие требования. Тексты для нэйтивов, нужны толковые авторы, лишь бы какой английский не подойдет - работа не будет принята.

Спасибо

9 лет назад
naoky
Юрий 
42 годаБеларусь
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
Berezyavka
36 летРоссия
9 лет в сервисе
Была
4 года назад
9 лет назад
$2
2 дня
Рекомендую Веронику. Отличный автор.
Было приятно сотрудничать с Юрием. Интересный заказ, своевременная оплата.
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