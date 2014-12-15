Перевести заметку на английский

Нужен перевод данной статьи с русского на английский профессиональным языком: TAS Retail&Horeca – лидирующая в отрасли компания по комплексному оснащению продовольственных и непродовольственных магазинов, супермаркетов, профессиональной кухни столовых, кафе, баров, ресторанов, холодильных камер и складов, пищевых ...
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Нужно перевести небольшую заметку с русского (http://www.slavicsac.com/2014/12/15/eureka-dental/) на английский. В помощь имеется техническое описание и термины, встречающиеся в статье: http://eurekadental.com/our-dental-services/ и: http://eurekadental.com/now-printing-teeth/
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