Перевод статьи о создании и деятельности компании для сайта

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TAS Retail&Horeca – лидирующая в отрасли компания по комплексному оснащению продовольственных и непродовольственных магазинов, супермаркетов, профессиональной кухни столовых, кафе, баров, ресторанов, холодильных камер и складов, пищевых производств. В ассортименте компании профессиональное торговое, холодильное оборудование и технологическое оборудование от лучших мировых и российских производителей.

Дата основания компании: 20.10.2002

TAS Retail&Horeca профессионально оказывает услуги по проектированию объектов, разработке индвидуального торгового и холодильного оборудования, поставке торгового-холодильного и технологического оборудования, монтажа любой сложности, сервисного технического обслуживания.

Основные направления деятельности:

- проектирование объектов торговли различных форматов и предприятий общественного питания;

- проектирования и производство систем холодоснабжения, холодильных установок и агрегатов;

- проектирование и производство индивидуального торгового оборудования и мебели;

- разработка индивидуального дизайна объектов и визуальной рекламы;

- организация схем поставок и реализации проектов в быстрорастущие торговые сети;

- разработка и производство брендированного торгового и холодильного оборудования;

- комплексное оснащение объектов торговли и предприятий общепита;

- поставки торгового, холодильного и технологического оборудования;

- поставка холодильных камер, складов;

- монтажные и пуско-наладочные работы поставляемого оборудования;

- сервисное и техническое обслуживание оборудования;

Клиентами TAS Retail&Horeca являются крупнейшие организации России и стран СНГ, международные компании, торговые сети, производители и поставщики продуктов питания. За время работы компания участвовала в реализации более 5000 объектов торговли и общепита.

TAS Retail&Horeca рассматривает своих реальных и потенциальных клиентов не в качестве заказчиков, а в качестве партнеров, что подразумевает выстраивание долгосрочных взаимовыгодных партнерских отношений.