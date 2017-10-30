Ищем переводчика, который смог бы перевести быстро десяток страниц (официальных документов) украинского и русского текста на английский.
Гуржий Руслан ruslangrruslangr
- Переводы17 заявокЗакрыт5 лет назад
Всего несколько абзацев текста (в приложении). Срок выполнения: сутки. Дайте цены и делайте окончательной заявку. Иначе заявки даже не рассматриваем. Спасибо! PS> Оплата ТОЛЬКО через PayPal!Озвучивание1 исполнительЗавершен5 лет назад
Треуется написать небольшую замету (два абзаца на русском) по этому сюжету: https://ukrainian.voanews.com/a/veteran-ato-volodymyr-kovalskyi-otrymav-protezy-v-ssha/4262583.html Оплтата ТОЛЬКО PAyPal!!Переводы6 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно сделать два баннера - один на 760x120 пикселей, другой - на 325x325. Вот вся информация, но скорее всего нужно только оставить лого компании, телефоны, емаил и некоторую др. информацию. Оплата ТОЛЬКО PayPal! Давайте окончательные цены, другие предложения ...Баннеры10 заявокЗакрыт6 лет назад
Требуется профессиональная начитка мужским голосом для небольших видео для дубляжа на русском языке. Пример видео для дублирования: https://www.youtube.com/watch?v=KgZzHHMVcsU&list=PLZx4pmi8Hc4G4qlyaLI-SrjEcXG9uGaC9 Имеется 9 видео. Ждем ваших цен. Оплата ТОЛЬКО через PayPal!Озвучивание1 исполнительЗавершен6 лет назад
Требуется монтажер для дубляжа (на английский) двух видеоинтервью - 20 мин и 5 мин. Текст прилагается. Дайте цены. Оплата ТОЛЬКО через PayPal.Видеомонтаж13 заявокЗакрыт6 лет назад
- $3
Статья - 400-500 слов (на русском) по украинскому репортажу: https://www.facebook.com/RussianChurchLA/videos/906900762791449/ Оплата ТОЛЬКО Paypal. Давайте цены и ставьте окончательные заявки.[list=1][*][/list]Переводы2 заявкиЗакрыт6 лет назад
дайте пожалуйста прайс на создание статей по готовым транскриптам интервью на тему Иммиграции в США. Допустим сколько будет стоить статья на 1000 слов при готовом тексте транскрипта. Нам нужны вменяемая публицистика (серия статей) на основе ...Копирайтинг3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Написать небольшую статью (7-8 абзацев) по этому репортажу: https://ukrainian.voanews.com/a/free-hospital-helps-community/4132173.html Оплата ТОЛЬКО PayPal (если у вас нет действующего аккаунта, плз, не заполняйте - не заплатим)! И плз, делайте цваши предложения ОКОНЧАТЕЛЬНЫМИ.Копирайтинг1 исполнительЗавершен6 лет назад
Статья - 400-500 слов (на русском) по украинскому репортажу: [url=https://www.facebook.com/chastime/videos/1754881077879935/]https://www.facebook.com/chastime/videos/1754881077879935/ [/url] Оплата ТОЛЬКО Paypal. Давайте цены и ставьте окончательные заявки.Переводы1 исполнительЗавершен6 лет назад
Написать небольшую статью 400-500 слов по этому репортажу: [url=https://www.facebook.com/chastime/videos/1420445227990190/]https://www.facebook.com/chastime/videos/1420445227990190/ [/url] Оплата ТОЛЬКО через PayPal! Ставьте окончательные цены и только работающий пейпал!Переводынет заявокЗакрыт6 лет назад
- $5
Нужно создать стильное лого для сайта, чтобы было что то подобное как в приложении. Оплата только PayPal. Указывайте окончательные предложения и можно набросать эскизы.Иконки и Пиксель-арт18 заявокЗакрыт6 лет назад
- $3
Нужен перевод (а лучше написание небольшой заметки с украинского на русский) по мотивам этого репортажа: https://ukrainian.voanews.com/a/ssha-prodaiut-ukraini-letalnu-zbroiu/4129035.html Оплата ТОЛЬКО PayPal!Переводынет заявокЗакрыт6 лет назад
- $5
Нужен баннер 250х250 пикселей в jpg для армянской кухни.Баннеры1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $2
Простой перевод письма (1 стр) с украинского на русский. Оплата только PayPal.Переводы1 исполнительЗавершен6 лет назад
Требуется студийная начитка (желательно мужским) голосом для видео общей сложности ~40 мин. Оплата ТОЛЬКО PayPal!Озвучивание17 заявокЗакрыт6 лет назад
- $5
Требуется создать баннер (возможно несколько вариаций) со следующими элементами: Картинку с такой либо подобной радугой (https://thumbs.dreamstime.com/z/stripe-rainbow-background-vector-illustration-46748494.jpg) одним словом сделать его ярким и жизнерадостным. Тумбу с лого не обязательно ставить, достаточно просто овальное лого оставить. Где-то вставить текст: 4940 Watt AveNorth ...Баннеры7 заявокЗакрыт6 лет назад
Требуется написать 6 статей (по ~350 слов) для адвокатского блога по определенным ключевикам. Дайте свои цены. Оплата только через рабочий PayPalКопирайтинг1 исполнительЗавершен6 лет назад
Требуется написать 6 статей (по ~350 слов) для адвокатского блога по определенным ключевикам. Дайте свои цены. Оплата только через рабочий PayPal.Копирайтинг1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Требуется написать 6 статей (~350 слов) для адвокатского блога по определенным ключевикам. Дайте свои цены. Оплата только через рабочий PayPal!Копирайтинг2 заявкиЗакрыт6 лет назад