ruslangr

Гуржий Руслан ruslangr

 
42 годаБеларусь/Гомель
9 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$4
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Начитка мужским голосом анонса футбольного матча

    Всего несколько абзацев текста (в приложении).  Срок выполнения: сутки. Дайте цены и делайте окончательной заявку. Иначе заявки даже не рассматриваем. Спасибо! PS&gt; Оплата ТОЛЬКО через PayPal!

    Озвучивание1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Создать два баннера

    Нужно сделать два баннера - один на 760x120 пикселей, другой - на 325x325. Вот вся информация, но скорее всего нужно только оставить лого компании, телефоны, емаил и некоторую др. информацию. Оплата ТОЛЬКО PayPal! Давайте окончательные цены, другие предложения ...

    Баннеры10 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Начитка мужским голосом небольших видео

    Требуется профессиональная начитка мужским голосом для небольших видео для дубляжа на русском языке. Пример видео для дублирования:  ﻿https://www.youtube.com/watch?v=KgZzHHMVcsU&amp;list=PLZx4pmi8Hc4G4qlyaLI-SrjEcXG9uGaC9 Имеется 9 видео. Ждем ваших цен. Оплата ТОЛЬКО через PayPal!

    Озвучивание1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Дубляж видеоинтервью

    Требуется монтажер для дубляжа (на английский) двух видеоинтервью - 20 мин и 5 мин. Текст прилагается. Дайте цены. Оплата ТОЛЬКО через PayPal.

    Видеомонтаж13 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Создание статей по готовым транскриптам

    дайте пожалуйста прайс на создание статей по готовым транскриптам интервью на тему Иммиграции в США. Допустим сколько будет стоить статья на 1000 слов при готовом тексте транскрипта. Нам нужны вменяемая публицистика (серия статей) на основе ...

    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Написать небольшую статью (7-8 абзацев)

    Написать небольшую статью (7-8 абзацев) по этому репортажу: https://ukrainian.voanews.com/a/free-hospital-helps-community/4132173.html Оплата ТОЛЬКО PayPal (если у вас нет действующего аккаунта, плз, не заполняйте - не заплатим)! И плз, делайте цваши предложения ОКОНЧАТЕЛЬНЫМИ.

    HTML
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Статья (на русском) по украинскому репортажу

    Статья - 400-500 слов (на русском) по украинскому репортажу: [url=https://www.facebook.com/chastime/videos/1754881077879935/]https://www.facebook.com/chastime/videos/1754881077879935/ [/url] Оплата ТОЛЬКО Paypal. Давайте цены и ставьте окончательные заявки.

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Статья по репортажу на украинском

    Написать небольшую статью 400-500 слов по этому репортажу: [url=https://www.facebook.com/chastime/videos/1420445227990190/]https://www.facebook.com/chastime/videos/1420445227990190/ [/url] Оплата ТОЛЬКО через PayPal! Ставьте окончательные цены и только работающий пейпал!

    Переводынет заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Лого для сайта

    $5

    Нужно создать стильное лого для сайта, чтобы было что то подобное как в приложении. Оплата только PayPal. Указывайте окончательные предложения и можно набросать эскизы.

    Иконки и Пиксель-арт18 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Перевод с украинского на русский

    $3

    Нужен перевод (а лучше написание небольшой заметки с украинского на русский) по мотивам этого репортажа:  https://ukrainian.voanews.com/a/ssha-prodaiut-ukraini-letalnu-zbroiu/4129035.html Оплата ТОЛЬКО PayPal!

    HTMLПеревод с украинского на русский
    Переводынет заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Баннер 250х250

    $5

    Нужен баннер 250х250 пикселей в jpg для армянской кухни.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Создать баннер

    $5

    Требуется создать баннер (возможно несколько вариаций) со следующими элементами:  Картинку с такой либо подобной радугой (https://thumbs.dreamstime.com/z/stripe-rainbow-background-vector-illustration-46748494.jpg) одним словом сделать его  ярким и жизнерадостным. Тумбу с лого не обязательно ставить, достаточно просто овальное лого оставить. Где-то вставить текст:  4940 Watt AveNorth ...

    Баннеры7 заявок
    Закрыт
    6 лет назад
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Отзывы фрилансеров
Comrade_Pyotr
Пётр 
27 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
47 отзывов
$4
2 балла
6 лет назад
Начитка мужским голосом анонса футбольного матча
После выполнения заказа в установленные сроки (не выходил на связь до последнего часа) начал выдумывать правки, после вношения которых вообще перестал отвечать на сообщения. Заявку снял с позиции исполнителя сразу после выполнения, что объясняет ранее положительный рейтинг. На случай, если радиомолчание прекратится и ему захочется что-то выдумать в ответ, прикладываю ссылки на скриншоты. Выполненные услуги не оплатил. https://pp.userapi.com/c847018/v847018173/7336e/RIrfg96VA10.jpg https://pp.userapi.com/c847018/v847018173/73378/te8z2GKarPk.jpg https://pp.userapi.com/c848524/v848524173/23bc/Nsu9OyMn3KU.jpg
Спасибо
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Valerri_a
Валерия 
35 летИталия
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$5
10 баллов
6 лет назад
Написать небольшую статью (7-8 абзацев)
Всё четко, оперативно и эффективно. Рекомендую данного заказчика!
Спасибо!
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Valerri_a
Валерия 
35 летИталия
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$4
10 баллов
6 лет назад
Статья (на русском) по украинскому репортажу
И Вам спасибо!Всегда рада сотрудничеству.
Спасибо!
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A9955017818
34 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
$5
10 баллов
6 лет назад
Баннер 250х250
Всё ок.
Спасибо!
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Zoomer
33 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$40
10 баллов
6 лет назад
Начитка мужским голосом небольших видео
Замечательный заказчик.
Спасибо!
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