Нужно сделать два баннера - один на 760x120 пикселей, другой - на 325x325. Вот вся информация, но скорее всего нужно только оставить лого компании, телефоны, емаил и некоторую др. информацию. Оплата ТОЛЬКО PayPal! Давайте окончательные цены, другие предложения ...