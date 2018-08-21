Перевод с украинского на английский

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Закрыт17 заявок393 просмотра

Ищем переводчика, который смог бы перевести быстро десяток страниц (официальных документов) украинского и русского текста на английский. 

7 лет назад
ruslangr
43 года
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров