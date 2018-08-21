Здравствуйте. Ищем переводчиков с английского на русский для фанатского перевода игры Persona 5, это японская JRPG, которую очень высоко оценили в мире. Но для нее нет русской локализации. Сейчас в команде 10 человек, текста много, ...
Перевод и озвучка
Нужно сделать перевод и озвучку иностранных видео.
Заявки фрилансеров
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