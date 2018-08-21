Перевод и озвучка

$3
  1. Биржа фриланса
  2. Переводы
Закрыт19 заявок380 просмотров

Нужно сделать перевод и озвучку иностранных видео.

Пример:https://www.youtube.com/watch?v=B4z55ybwVYk&t=121s

7 лет назад
Felay
33 года
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров