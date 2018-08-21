Перевести текст с русского на турецкий

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Закрыт5 заявок197 просмотров

Перевести простой текст с русского языка на турецкий (без технических терминов).

7 лет назад
directalmazov
Владимир 
40 лет
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров