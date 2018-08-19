Ищу профессионального переводчика, желательно с лингвистическим образованием и накопленным опытом, для осуществления перевода как с EN на RU/UA так и с RU на EN. Тематика текста - вспомогательные репродутивные технологии (ВРТ), на уровне контента для ...
Перевод текста RU на CN/TW
Ищу профессионального переводчика, желательно с лингвистическим образованием и накопленным опытом, для осуществления перевода как с RU на CN (Мандаринское наречие китайского языка) так и с RU на TW (Традиционное наречие китайского языка). Тематика текста - вспомогательные репродутивные технологии (ВРТ), на уровне контента для сайта (восприятия текста глазами клиентов). Знания в медицине иметь не обязательно.
Буду благодарен за ваши отзывы по ценам за перевод, и примерным срокам выполнения работ:
- RU - CN - 1,000 знаков с пробелами,
- RU - TW - 1,000 знаков с пробелами.
Спасибо!
P.S. Разовая работа.
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