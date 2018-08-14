Перевести на английский пользовательское соглашение и положения конф.

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Закрыт19 заявок305 просмотров

Необходимо перевести 2 документа на английский язык: 

1. Пользовательское соглашение на сайт  

2. Положение конфиденциальности на сайт 

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Желательно сразу высылайте свой телеграм и цену

7 лет назад
Attacking
40 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров