Перевести на английский пользовательское соглашение и положения конф.

Необходимо перевести 2 документа на английский язык:

1. Пользовательское соглашение на сайт

2. Положение конфиденциальности на сайт

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