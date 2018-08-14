Перевод статьи с Английского на Русский.

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Закрыт2 заявки190 просмотров

Привет народ, сколько будет стоить перевод статьи по данной ссылке?

https://80.lv/articles/animating-beasts-using-the-procedural-way-in-unity/

Unity
7 лет назад
DefoPLay
Денис 
25 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров