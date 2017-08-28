DefoPLay

Денис DefoPLay

 
24 годаРоссия/Астрахань
6 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
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недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$200
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
yazuk
35 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
$200
10 баллов
5 лет назад
Нарезка фото на модули .
все сделано качественно и в срок ,очень советую.
Отличный заказчик, точная и ясная постановка задачи, всегда на связи и конечно же оплата в срок. Рекомендую!
Ответный отзыв
MarinaBasak
41 годТурция
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$18
9 баллов
6 лет назад
Обработка фотографий.
Работа выполнена быстро. Исполнитель - внимательный, открытый к диалогу и ответственный. Единственный минус - увеличение стоимости, в процессе работы, но в целом я осталась довольна. Рекомендую как профессионала, готового решить поставленную Вами задачу.
Отличный заказчик, дал четкое и ясное задание, после завершение работы, сразу же оплатил. Рекомендую!
Ответный отзыв
bigbird
56 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
4 часа назад
$5
10 баллов
6 лет назад
Сделать слайдшоу
Нужно было сделать срочную работу в течение часа, все сделал как надо не подвел Потом еще правки сделал. Рекомендую!
Дал ясную задачу, после выполнения работы, сразу же заплатил.
Ответный отзыв
AvocadoSEO
28 летБеларусь
14 лет в сервисе
Был
месяц назад
$10
10 баллов
6 лет назад
Удалить фон у фото
Все отлично. Выполнено качественно и в срок. Рекомендую!
Дал четкое и ясное задание. Оплатил в срок. рекомендую!
Ответный отзыв
oantokhin
Олег 
46 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
$1
10 баллов
6 лет назад
Обработка фотографий
Быстро. Качественно. Без лишних вопросов.
Четкая и ясная цель. рекомендую!
Ответный отзыв
Обработка фотографий
4 отзыва
$2/час
от $10от 1 часа
нет рейтинга
Видеомонтаж
1 отзыв
$5/час
от $10от 1 часа
нет рейтинга
3D-графика
нет отзывов
$5/час
от $18от 1 дня
нет рейтинга