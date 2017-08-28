Я против войны в Украине!
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$200
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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$200
10 баллов
5 лет назад
все сделано качественно и в срок ,очень советую.
Ответный отзыв
Отличный заказчик, точная и ясная постановка задачи, всегда на связи и конечно же оплата в срок. Рекомендую!
$18
9 баллов
6 лет назад
Работа выполнена быстро. Исполнитель - внимательный, открытый к диалогу и ответственный. Единственный минус - увеличение стоимости, в процессе работы, но в целом я осталась довольна. Рекомендую как профессионала, готового решить поставленную Вами задачу.
Ответный отзыв
Отличный заказчик, дал четкое и ясное задание, после завершение работы, сразу же оплатил. Рекомендую!
$5
10 баллов
6 лет назад
Нужно было сделать срочную работу в течение часа, все сделал как надо не подвел Потом еще правки сделал. Рекомендую!
Ответный отзыв
Дал ясную задачу, после выполнения работы, сразу же заплатил.
$10
10 баллов
6 лет назад
Все отлично. Выполнено качественно и в срок. Рекомендую!
Ответный отзыв
Дал четкое и ясное задание. Оплатил в срок. рекомендую!
$1
10 баллов
6 лет назад
Быстро. Качественно. Без лишних вопросов.
Ответный отзыв
Четкая и ясная цель. рекомендую!
Обработка фотографий
4 отзыва
$2/час
от $10от 1 часа
нет рейтинга
Видеомонтаж
1 отзыв
$5/час
от $10от 1 часа
нет рейтинга
3D-графика
нет отзывов
$5/час
от $18от 1 дня
нет рейтинга