Перевод экономической статьи (EN/RUS)

$6
  1. Биржа фриланса
  2. Переводы
Завершен10 заявок227 просмотров

Нужно качественно перевести небольшую статью по экономике до 12:00  17.08.2018

7 лет назад
Mikhail_Mareev
Михаил 
38 лет
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

dbrv
28 лет
7 лет в сервисе
Была
5 лет назад
7 лет назад
$6
1 день
Ирина выполнила работу качественно, и в срок. Рекомендую к сотрудничеству.
Оплата произведена в срок. Заказчик вежливый, небольшую заминку возникшую при оплате (отсутствие у меня и у заказчика кошельков на каком-либо едином сервисе) решили оперативно. Также обрадовали удобные сроки, поставленные заказчиком на выполнение перевода. Заказчика рекомендую.

Заявки фрилансеров

dbrv
28 лет
7 лет в сервисе
Была
5 лет назад
7 лет назад