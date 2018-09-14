Перевод экономической статьи (EN/RUS)

Оплата произведена в срок. Заказчик вежливый, небольшую заминку возникшую при оплате (отсутствие у меня и у заказчика кошельков на каком-либо едином сервисе) решили оперативно. Также обрадовали удобные сроки, поставленные заказчиком на выполнение перевода. Заказчика рекомендую.