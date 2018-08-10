Требуется перевод с финского на русский язык, около 27 страниц. Оплату на электронные кошельки гарантируем.
Перевод с русского на вьетнамский
нужно перевести 538 слов, 3540 знаков с русского языка на вьетнамский.
срок 2-3 дня.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Переводы8 заявокЗакрыт7 лет назад
Ищу помощника для поиска определенных предложений на немецкоязычных интернет аукционах.(Категории: Компьютеры/Ноутбуки/Смартфоны/Аудиотехника)Задачи:-Поиск предложений на eBay / Ebay-kleinanzeigen-Переписка с потенциальными продавцами.Желательно хорошее знание немецкого языкаОплата сдельная//график свободныйПереводы8 заявокЗакрыт7 лет назад
- $1
Срочно нужно определить язык (вероятно, индийская или иранская группа) и перевести текст, написанный на данном куске бумаги. Если потребуется, то отправлю фото в более крупном масштабе.Переводы3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Работа по ТЗ во вложении. Оплата по факту 40 руб за 1000 знаков б/п.Переводы1 исполнительЗавершен7 лет назад
Для группы переводчиков нужна консултация по работе с сервисом SmartCat. Необходимо познакомить с внутренними инструментами для оптимизации работы. Верстка, распознование, память переводов и тд. В последствии - нужно будет отвечать на вопросы ...Переводы2 заявкиЗакрыт7 лет назад
ищу человека для написания диплома на немецком Требования: *магистерская работа*тема - перспективы развития элетромобилей в Германии в сравнении с Китаем*на немецком языке *обьем примерно 80 страниц, но удобнее будет частями* план точный есть и ...Переводы2 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $130
Требуется контент менеджер с минимальными знаниями английского языка, нужно собрать информацию о банках по ТЗ во вложении. Перед откликом прочитайте его. Нужно будет сделать перевод 1-2 предложений простого текста при помощи гугл переводчика и адаптировать ...Переводы21 заявкаЗакрыт7 лет назад
Требуется перевод сайта. Текст не сплошной, объемный, а маленькими частями, блоками. В сумме - 3000-5000 символов. Только ручной перевод, обязательно понимание финансовой тематики.Переводы1 исполнительЗавершен7 лет назад
Требуется перевод сайта. Текст не сплошной, объемный, а маленькими частями, блоками. В сумме - 3000-5000 символов. Только ручной перевод, обязательно понимание финансовой тематики.Переводынет заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно перевести текст до 11.08.18 до 18.00 вечера. Текст на 50682 знаков. Интервью, вопросы повторяются в тексте. Без них выйдет где-то 40к знаков. Перевод нужен именно на британский!!! английский.Переводы6 заявокЗакрыт7 лет назад