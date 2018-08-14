Подработка - Байер со знанием немецкого языка

Требуется контент менеджер с минимальными знаниями английского языка, нужно собрать информацию о банках по ТЗ во вложении. Перед откликом прочитайте его. Нужно будет сделать перевод 1-2 предложений простого текста при помощи гугл переводчика и адаптировать ...