Перевод сайта с русского на английский

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Завершен17 заявок258 просмотров

Требуется перевод сайта. Текст не сплошной, объемный, а маленькими частями, блоками. В сумме - 3000-5000 символов.  Только ручной перевод, обязательно понимание финансовой тематики. 

7 лет назад
evdvoretskiy
Дворецкий 
33 года
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
32 отзыва

Выбранный исполнитель

Masher_125
Мария 
36 лет
8 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
7 лет назад
$11
1 день
Сделали, все отлично, качественно. В оговоренные сроки.
Рекомендую Евгения к сотрудничеству! Все отлично!

Заявки фрилансеров

Masher_125
Мария 
36 лет
8 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
7 лет назад