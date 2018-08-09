Перевести с Rus на Eng небольшой текст (примерно 270 слов)

  1. Биржа фриланса
  2. Переводы
Завершен11 заявок212 просмотров

Добрый день!

Необходимо перевести с Rus на Eng небольшой текст (примерно 270 слов).

Тематика перевода: игровая и web браузерная.

7 лет назад
egoods
35 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

KattyBrunette
Екатерина 
31 год
7 лет в сервисе
Была
3 года назад
7 лет назад
$2
1 день
Ответственный исполнитель, приятный в общении, работа выполнена качественно и ровно в срок!
Проблем при общении с заказчиком не возникало, на все вопросы получала быстрые и понятные ответы, оплата произведена сразу после выполнения заказа. Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

KattyBrunette
Екатерина 
31 год
7 лет в сервисе
Была
3 года назад
7 лет назад

  • Похожие заказы

  • Перевести статьи en->ru, тематика дом и семья

    $1200

    Нужно выбрать из большого списка статей наиболее интересные и перевести их с английского на русский. Просьба ответить на вопросы анкеты docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf3cMEpd_Ci3erU8GKwt5xCMTuiYUdrdnPwSE8uE1V7rePxHg/viewform без ответов на вопросы анкеты не рассматриваю.

    Переводы116 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • GMP, Румынский-Русский, 4 дня в Румынии в ноябре

    Требуются устные переводчики на инспектированиепроизводственных площадок по стандарту GMP (медицина/фармацевтика). Длительность - 4 дня Место проведения - Румыния Проект на ноябрь. Ставка - 2000 руб/час Обязателен аналогичный опыт! ...

    Переводынет заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Переводчик сайта

    Нужен переводчик сайта с русского на английский, немецкий, испанский, китайский, португальский языки. Если вы владеете только одним или двумя языками из списка, ничего страшного, напишите мне и возможно мы сможем договориться. Количество слов ...

    Переводы31 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Переводы текстов по финансовой тематике (En-Ru)

    Требуются переводы двух статей по теме работы и карьеры всфере финансов, инвестиций и консалтинга для рекрутингового портала FinExecutive.   Особенности работы: - Важен опыт работыс текстами финансовой тематики. - Необходимо ...

    Переводы16 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Перевод статей на корейский язык

    Непроходимо перевести на корейский язык статьи на тему бирж, токенов и криптовалют. Объем каждой статьи 1200 -1400 знаков без учетов пробела. Жду предложений

    Переводы4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Перевод текста

    Необходимо перевести приветственное письмо (партнерка, тематека-трекеры) с русского на английский (~1к знаков, ~300 слов).

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Перевод на немецкий

    Добрый день, нужно перевести 5 строчек на немецкий.  Не хочу прибегать к помощи онлайн переводчиков типа гугл. Нужен реально хорошо знающий язык специалист.

    Переводы10 заявок
    Закрыт
    7 лет назад