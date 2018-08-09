Нужно выбрать из большого списка статей наиболее интересные и перевести их с английского на русский. Просьба ответить на вопросы анкеты docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf3cMEpd_Ci3erU8GKwt5xCMTuiYUdrdnPwSE8uE1V7rePxHg/viewform без ответов на вопросы анкеты не рассматриваю.
Перевести с Rus на Eng небольшой текст (примерно 270 слов)
Добрый день!
Необходимо перевести с Rus на Eng небольшой текст (примерно 270 слов).
Тематика перевода: игровая и web браузерная.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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