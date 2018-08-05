Перевод на немецкий

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Закрыт10 заявок239 просмотров

Добрый день, нужно перевести 5 строчек на немецкий.  Не хочу прибегать к помощи онлайн переводчиков типа гугл. Нужен реально хорошо знающий язык специалист.   

7 лет назад
vvv4511
Петр 
79 лет
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
12 отзывов(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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