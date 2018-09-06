Перевод с русского на испанский

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Завершен12 заявок288 просмотров

Необходимо перевести тексты тематики игровых автоматов с русского на испанский.

Указывайте стоимость за 1000 знаков. Писать только в проект - в личку не пистать.

Объем - 23000 знаков без пробелов.

7 лет назад
Redbitmedia
Антон 
40 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

lagartoverde
Ольга 
47 лет
8 лет в сервисе
Была
2 года назад
7 лет назад
$4
4 дня
Все вовремя, качество высокое, Ольга погрузилась в тему и указала на небольшие неточности в тексте. Благодарю за качественную работу.
Четкая и грамотная поставновка задачи. Оперативная коммуникация и оплата. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!

Заявки фрилансеров

lagartoverde
Ольга 
47 лет
8 лет в сервисе
Была
2 года назад
7 лет назад

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