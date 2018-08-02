Написать английские субтитры к видео на русском

  1. Биржа фриланса
  2. Переводы
Завершен6 заявок334 просмотра

Есть видео длиною 9:22

https://www.youtube.com/watch?v=NXY7O9RPWyA

Требуется перевести его на английский язык и записать перевод виде файла субтитров.

Также нужно разбить текст на субтитры так, чтобы каждый элемент содержал читабельное количество текста и при этом висел достаточно долго.

Субтитры должны быть оформлены как простой текстовый файл, где каждая реплика записана в формате:

  • A numeric counter identifying each sequential subtitle
  • The time that the subtitle should appear on the screen, followed by --> and the time it should disappear
  • Subtitle text itself on one or more lines
  • A blank line containing no text, indicating the end of this subtitle
Пример:

1

00:02:13,343 --> 00:02:17,013

Dougal, settle down now, please.

2

00:02:18,431 --> 00:02:19,724

It won't be long.

3

00:02:38,076 --> 00:02:39,077

Next.

4

00:02:45,625 --> 00:02:47,961

- British, huh?

- Yes.

5

00:02:48,378 --> 00:02:50,213

- First trip to New York?

- Yes.

6

00:02:51,422 --> 00:02:52,549

Anything edible in there?

7

00:02:53,091 --> 00:02:54,092

No.

7 лет назад
pmezentsev
Павел 
42 года
9 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Lizaru
29 лет
8 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
7 лет назад
$15
2 дня
Елизавета подготовила качественный перевод. Сделала задачу в срок. Доволен сотрудничеством с ней.
Отличный заказчик, чётко объяснил задачу и помогал с возникшими техническими трудностями. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Lizaru
29 лет
8 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
7 лет назад

  • Похожие заказы

  • Необходимо перевести проф текст из области швейной промышленности

    Инструкция по кройке и шитью. Необходимо два перевода, одного текста.  с русского на испанский и с русского на итальянский.  Перевод должен быть с професиональной терменологией используемой в индустрии.

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Помощь на иностранной бирже

    $80

    Я представляю компанию, которая занимается разработками. Свои заказы мы ищем на иностранных биржах. Сейчас нам требуется помощь в создании аккаунта Upwork. Мы бы справились сами, но нужно пообщаться с тех. поддержкой. Требования: знание английского языка ...

    Переводы22 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Перевод текста с русского на английский по теме "Туризм".

    Перевод текста по теме "Туризм" (описание страны и чем там можно заняться) c русского на английский язык. Важен лаконичный литературный перевод, с обязательной вычиткой носителем. Желательно оплата на российскую карту. Words 9298  Characters ...

    Переводы2 исполнителя
    Завершен
    7 лет назад

  • Перевести статью

    Добрый день. Необходимо перевести статью https://thethirdwave.co/psychedelics/lsd/. Пожалуйста оцените стоимость работы. В дальнейшем будет много подобной работы, будет желательно если автор будет знаком с темой психоделики/растения силы/саморазвитие/шаманизм.

    Переводы44 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Срочный перевод с английского на испанский, 3 страницы

    $12

    На каждой из страниц около 400-500 знаков. Это - перечень учебных предметов и краткое описание учебной программы в университете, т.е. plan de estudios. Перевод несложный и не громоздкий, его необходимо осуществить в ближайшие 36 часов. ...

    Переводы8 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Перевод с русского на румынский

    Добрый день, ищем переводчика с русского на румынский. Объем: 6 статей по 3500-4000 знаков + переводы элементов сайта (название пунктов меню, навигация, сокращения и т.д.) / Тематика: финансы, кредиты. Особенности: в переведённый ...

    Переводы4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Перевести статьи по трейдингу (RU-EN)

    Требуется качественный перевод статей по трейдинговой тематике с русского на английский язык. В отклике обязательно (проверка от спама) пришлите ответы на 3 вопроса:  1) вашу ставку по переводу текста RU-EN по ...

    Переводы6 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Перевод и озвучка

    5900 символов русского текста. требуется перевод и озвучка: английский,испанский,немецкий,китайский,японский,корейский,чешский,французский,португальский

    Переводы16 заявок
    Закрыт
    7 лет назад