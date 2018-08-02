Инструкция по кройке и шитью. Необходимо два перевода, одного текста. с русского на испанский и с русского на итальянский. Перевод должен быть с професиональной терменологией используемой в индустрии.
Написать английские субтитры к видео на русском
Есть видео длиною 9:22
https://www.youtube.com/watch?v=NXY7O9RPWyA
Требуется перевести его на английский язык и записать перевод виде файла субтитров.
Также нужно разбить текст на субтитры так, чтобы каждый элемент содержал читабельное количество текста и при этом висел достаточно долго.
Субтитры должны быть оформлены как простой текстовый файл, где каждая реплика записана в формате:
- A numeric counter identifying each sequential subtitle
- The time that the subtitle should appear on the screen, followed by --> and the time it should disappear
- Subtitle text itself on one or more lines
- A blank line containing no text, indicating the end of this subtitle
1
00:02:13,343 --> 00:02:17,013
Dougal, settle down now, please.
2
00:02:18,431 --> 00:02:19,724
It won't be long.
3
00:02:38,076 --> 00:02:39,077
Next.
4
00:02:45,625 --> 00:02:47,961
- British, huh?
- Yes.
5
00:02:48,378 --> 00:02:50,213
- First trip to New York?
- Yes.
6
00:02:51,422 --> 00:02:52,549
Anything edible in there?
7
00:02:53,091 --> 00:02:54,092
No.
Выбранный исполнитель
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