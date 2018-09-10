Необходимо перевести проф текст из области швейной промышленности

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Завершен7 заявок226 просмотров

Инструкция по кройке и шитью. Необходимо два перевода, одного текста.  с русского на испанский и с русского на итальянский.  Перевод должен быть с професиональной терменологией используемой в индустрии. 

7 лет назад
guest_15328589224975
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

llarisa007
57 лет
7 лет в сервисе
Была
9 дней назад
7 лет назад
$1
1 день
Лариса очень грамотный переводчик! Серьезно и ответственно относится к своей работе. Работа выполнена в срок и очень качественно. Сделала очень профессиональный перевод с русского на испанский и по собственной инициативе исправила русскую версию. Очень советую Ларису как исполнителя и очень приятную персону в комуникации над проектом. Спасибо за работу.
Надёжный заказчик. Приятный в общении человек, было приятно работать вместе. Никаких проблем с оплатой не было, все вопросы решались быестро. Как заказчику, можно доверять!

Заявки фрилансеров

llarisa007
57 лет
7 лет в сервисе
Была
9 дней назад
7 лет назад