Необходимо перевести проф текст из области швейной промышленности

Лариса очень грамотный переводчик! Серьезно и ответственно относится к своей работе. Работа выполнена в срок и очень качественно. Сделала очень профессиональный перевод с русского на испанский и по собственной инициативе исправила русскую версию. Очень советую Ларису как исполнителя и очень приятную персону в комуникации над проектом. Спасибо за работу.