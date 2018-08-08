Перевод с итальянского на русский

$10
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Завершен9 заявок347 просмотров

Необходимо перевести 4 страницы устава школы по ножевому бою. 

7 лет назад
Viktoriya180889
Виктория 
35 лет
10 лет в сервисе
Была
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

ivannumberone17
Иван 
29 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад
$10
1 день
Все ок, спасибо!
Очень хороший работодатель, но задержалась оплата

Заявки фрилансеров

ivannumberone17
Иван 
29 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад