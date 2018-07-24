Перевести на английский максимально корректно

$5
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Закрыт29 заявок482 просмотра

Нужно перевести на английский максимально корректно приложенный текст.

7 лет назад
russkijm
Виталий 
42 года
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров