СРОЧНЫЙ Перевод текста презентации с английского на русский

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Переводы
Закрыт4 заявки367 просмотров

Текста очень мало, многие слайды просто пустые

https://drive.google.com/open?id=1scmU545ThI9FNAqSiZJ4a57ZxWBcFYC1

Срок - завтра 11:30 по мск

7 лет назад
nana_nabi
Набиева 
30 лет
8 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

RuslanNazarov
Руслан 
28 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
1 отзыв
7 лет назад
$30
1 день

Заявки фрилансеров

RuslanNazarov
Руслан 
28 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
1 отзыв
7 лет назад