Перевести статьи по трейдингу (RU-EN)

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Закрыт6 заявок214 просмотров

Требуется качественный перевод статей по трейдинговой тематике с русского на английский язык.

В отклике обязательно (проверка от спама) пришлите ответы на 3 вопроса: 

1) вашу ставку по переводу текста RU-EN по трейдинговой тематике. 

2) насколько хорошо разбираетесь в данной тематике и терминологии трейдинга?

3) пришлите несколько ваших самых сильных статей на английском или переводов на трейдинговую тематику, которыми вы гордитесь.

P.S. Не присылайте спам, рекламу, предложение услуг – это сразу в игнор.

7 лет назад
roman-andreev
Роман 
33 года
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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