Перевести статьи по трейдингу (RU-EN)

Требуется качественный перевод статей по трейдинговой тематике с русского на английский язык.

В отклике обязательно (проверка от спама) пришлите ответы на 3 вопроса:

1) вашу ставку по переводу текста RU-EN по трейдинговой тематике.

2) насколько хорошо разбираетесь в данной тематике и терминологии трейдинга?

3) пришлите несколько ваших самых сильных статей на английском или переводов на трейдинговую тематику, которыми вы гордитесь.

P.S. Не присылайте спам, рекламу, предложение услуг – это сразу в игнор.