Перевод текста с русского на китайский

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Закрыт6 заявок172 просмотра

На сайте есть файл ленгпака, его нужно перевести на китайский язык. Тематика майнинг.

7 лет назад
wvitalik
Виталий 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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Нет заявок фрилансеров