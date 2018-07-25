Желательно сделать в течение 2-3 дней.
Перевод текста с русского на китайский
На сайте есть файл ленгпака, его нужно перевести на китайский язык. Тематика майнинг.
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