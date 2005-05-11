Viktoriya180889

Требуется детальный набор текста из обучающих видео с навигацией в начале файла и скриншотами. Уроки по 2 часа. Оплата составляет $5 за час материала. Перед началом работы будет предоставлено тестовое задание на 5-10 минут для проверки качества выполнения.
- $5Редактирование и Корректура1 исполнительЗавершен3 месяца назад
- $7
Необходимо набрать текст с видео длительностью 1,5 часа. Работа требует внимательности и точности в передаче информации. Ожидается качественный результат без ошибок.Завершен3 месяца назад
- $5
Требуется транскрибация материала из видео-урока с последующим структурированием текста и добавлением скриншотов там, где это необходимо. Оплата производится на украинскую карту или в криптовалюте USDT.Завершен4 месяца назад
- $150
Ищется SMM специалист для ведения социальных сетей. Задачи включают создание постов, ведение сторис, генерацию идей и общение с аудиторией. Обязательное условие - наличие портфолио с примерами работ. Опыт в маркетинге и директ-маркетинге приветствуется.Социальные сети (SMM и SMO)5 заявокЗакрыт7 месяцев назад
- $15
Требуется выполнить парсинг аудитории и организовать рассылку приглашений на вебинар через WhatsApp и Telegram. Укажите методы сбора данных и форматы сообщений для рассылки.Служба поддержки9 заявокЗакрытгод назад
- $2
Необходимо разработать креативные оформления картинок для социальных сетей и подготовить PDF материалы с тематическим текстом. Включает верстку полиграфии и улучшение визуального представления материалов.Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен2 года назад
Необходимо составить техническое задание для копирайтера, посвященное теме физиогномики. Используйте имеющиеся материалы о целевой аудитории и аватаре, чтобы собрать информацию в единое целое. Укажите ключевые аспекты и требования к тексту.Копирайтинг5 заявокЗакрыт2 года назад
Необходимо создать креативы для лендинга и рекламы на Facebook и Instagram в теме физиогномики. Ключевые элементы: описание канала, целевая аудитория, выгоды подписки, примеры публикаций, отзывы, информация о себе и призыв к подписке. Все данные для оформления предоставляются.Копирайтинг10 заявокЗакрыт2 года назад
- $10
Требуется редактирование и корректура текста. Необходимо оформить его для улучшения читабельности, структурировать и проверить на грамматические ошибки. Ожидается качественная работа с текстом, которая улучшит его восприятие.Редактирование и Корректура1 исполнительЗавершен2 года назад
- $5
Требуется помощь в настройке памяти на iPhone 7. Устройство показывает заполнение памяти 127,7 ГБ при наличии 2 ТБ в iCloud. Необходима оптимизация хранения, чтобы избежать повторного заполнения памяти. Проблема может быть связана с выгрузкой данных из iCloud.Мобильные приложения1 заявкаЗакрыт2 года назад
- $1
Требуется разработка креативов для рекламы в Инстаграмм, включая сториз, рилз и посты. Использование Canva допустимо. Примеры стиля будут предоставлены отдельно.Социальные сети (SMM и SMO)16 заявокЗакрыт3 года назад
- $2
Требуется видеомонтаж записанного видео с длительностью до 1 минуты. Необходимо нарезать видео, вставить фото и титры, а также возможно наложение музыки. Пример работы можно найти по указанной ссылке.Видеомонтаж39 заявокЗакрыт3 года назад
- $10
Требуется сделать подборку украинских групп в социальных сетях, интересующихся кулинарными рецептами: веганскими, безглютеновыми, ПП и обычными, а также детскими. Основная целевая аудитория - женщины и мамы. Необходимо узнать условия размещения рекламы в этих группах.Социальные сети (SMM и SMO)4 заявкиЗакрыт3 года назад
- $1
Требуется отредактировать PDF-документ, удалив сайт с главной страницы. Идеально, если исполнитель находится в Украине, так как маленькие суммы сложно переводить. Ожидаются предложения от фрилансеров с опытом в редактировании и корректуре PDF-файлов.Редактирование и Корректура1 исполнительЗавершен4 года назад
Задача - запустить группу по ножевому бою, которая будет заниматься онлайн 1-2 раза в неделю, по абонементу. есть активная группа в фейсбуке. другие каналы привлечения приветствуютсяСоциальные сети (SMM и SMO)6 заявокЗакрыт4 года назад
- $15
Ищу специалиста, который грамотно составит договор для школы ножевого боя (для учеников)Юридические услуги13 заявокЗакрыт4 года назад
- $10
Нужна помощь в переводе рукописного письма военных годов (1941г.) Разобрать достаточно сложноПереводы8 заявокЗакрыт5 лет назад
- $3
Дизайн для визиток по изготовлению ПП сладостей (полезных)Дизайн продукции30 заявокЗакрыт5 лет назад
- $5
желательно до обеда набрать 40 минут аудио в текст Где информация дублируется - не набирать.Завершен5 лет назад
- $10
есть 4 аудиозаписи, общей длительностью 4 часа. Контента для набора - где-то половина. Будет еще таких же 3 заданияЗавершен5 лет назад