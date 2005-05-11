Viktoriya180889

Виктория Viktoriya180889

 
35 лет
11 лет на фриланс-бирже
Была
3 месяца назад
Описание профиля отсутствует
5 из 5
по оценкам фрилансеров
100%
фрилансеров рекомендуют
$29
выплачено фрилансерам
42%
заказов с исполнителем
1
постоянных исполнителей
2
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

101146NL_
Наталія 
46 лет
8 месяцев в сервисе
Была
2 дня назад
$5
10 баллов
3 месяца назад
Набор текста из видео
Написание текстов
Замовник пунктуальний
Задание выполнено отлично. Благодарю!
Ответный отзыв
anna_terentyeva
Анна 
20 лет
10 месяцев в сервисе
Была
6 дней назад
$7
10 баллов
3 месяца назад
Набрать текст с видео
Приятное сотрудничество!
Всё выполнено хорошо. Благодарю
Ответный отзыв
anna_terentyeva
Анна 
20 лет
10 месяцев в сервисе
Была
6 дней назад
$5
10 баллов
4 месяца назад
Набор текста из видео
Отличная заказчица! Четкие требования, приятное общение. Рекомендую!
Благодарю за выполнение задания. Всё сделано отлично! Рекомендую.
Ответный отзыв
yulyalykyan4enko
Юлия 
35 лет
3 года в сервисе
Была
5 месяцев назад
$2
10 баллов
2 года назад
Дизайн, инфографика, оформления картинок, и pdf материала
Отличный заказчик. Всегда на связи, оперативно отвечает на вопросы, доходчиво разъясняет ТЗ. Оплата в срок. Рекомендую к сотрудничеству!
От души благодарю. С пониманием и ответственностью отнеслась к заказу. Ее идея и реализация инфографики, сошлись - что важно в креативе. Соблюдения сроков. Всегда была на связи! Всем таких исполнителей!
Ответный отзыв
alex088
21 год
2 года в сервисе
Была
5 месяцев назад
$10
10 баллов
2 года назад
Оформления текста, проверка текста на грамматику
Было очень приятно сотрудничать, задание проставлено четко и ясно, заказчик всегда на связи. Рекомендую!
Задание выполнены раньше указанного срока. Все условия соблюдены. Рекомендую.
Ответный отзыв
Показать больше отзывов