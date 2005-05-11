Viktoriya180889

Необходимо создать креативы для лендинга и рекламы на Facebook и Instagram в теме физиогномики. Ключевые элементы: описание канала, целевая аудитория, выгоды подписки, примеры публикаций, отзывы, информация о себе и призыв к подписке. Все данные для оформления предоставляются.