Парсинг аудитории и рассылка

$15
Служба поддержкиОткрыт9 заявок38 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо спарсить аудиторию и сделать рассылку по WhatsApp и Telegram с приглашением на вебинар

месяц назад
Виктория
34 годаУкраина
9 лет в сервисе
Была
22 дня назад
39 отзывов(-1)
Заявки фрилансеров
Кирилл
16 лет
2 дня в сервисе
Был
2 дня назад
2 дня назад
Анастасия
19 лет
8 дней в сервисе
Была
8 дней назад
8 дней назад
Юлия
33 года
15 дней в сервисе
Была
13 дней назад
15 дней назад
Алина
26 лет
15 дней в сервисе
Была
20 часов назад
15 дней назад
Елена
20 лет
20 дней в сервисе
Была
3 дня назад
20 дней назад
Анна
25 лет
22 дня в сервисе
Была
21 день назад
22 дня назад
Дарья
23 года
месяц в сервисе
Была
5 дней назад
месяц назад
Антон
22 года
2 месяца в сервисе
Был
5 дней назад
1 отзыв
месяц назад
Максим
22 года
месяц в сервисе
Был
месяц назад
месяц назад