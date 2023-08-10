Написать скрипт

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Нужен скрипт для телеграмм каналов, что бы автоматически мониторить на позицию в посике и пинговать на живучесть каналы

2 месяца назад
guest_1698757202476
Грузия
2 месяца в сервисе
Был
месяц назад