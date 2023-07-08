Помочь оформить электронную визу в Индию.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
vpn.web2best.com - мы VPN сервис.
Нужно провести консультацию клиентам.
- Похожие заказы
- Служба поддержки2 заявкиЗакрыт2 месяца назад
- $1
Нужно подписаться на телеграмм канал желательно с дальнейшим активом на нём!!!Служба поддержки39 заявокЗакрыт3 месяца назад
- $1
Необхідно написати відгук про сайт на англійській мові. Інформацію, яка допоможе написати відгук, надам (з перекладом тексту на англійську мову, у разі необхідності, допоможу). Більш детальна інформація буде в особистих повідомленнях.Служба поддержки1 исполнительЗавершен4 месяца назад
Проектная работа, на 2-3 дня. Обзвон базы клиентов, предложение услуг консалтинга по готовому скрипту, оформление по договору ГПХ или самозанятости.Служба поддержки8 заявокЗакрыт4 месяца назад
- $2500
Требуется руководитель службы технической и клиентской поддержки англоязычных пользователей. Область деятельности - оказание технической поддержки клиентам по установке ПО от разных производителей (IT Support service). Предлагаем постепенную ...Служба поддержки5 заявокЗакрыт5 месяцев назад
Сделать 60 звонков по базе 1. Предоставлю доступ в АмоСРМ к базе строительных компаний 2. Им нужно по скрипту позвонить и предложить сотрудничество по вывозу мусора. 3. По каждому клиенту заполнить информацию в карточке клиента в СРМ ...Служба поддержки3 заявкиЗакрыт5 месяцев назад
Нужен тех специалист, который поможет разобраться с платформойСлужба поддержки1 заявкаЗакрыт5 месяцев назад
Необходимо обзвонить теплую клиентскую базу, с целью выявления интереса на приобретение товаров и услуг компанииСлужба поддержки4 заявкиЗакрыт5 месяцев назад
Нам необходимо ввести в Битрикс шаблонные сообщения (их будет около 20) и сделать, чтобы с клиентами до определенного момента общался искусственный интеллект.Служба поддержкинет заявокЗакрыт6 месяцев назад