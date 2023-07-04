Подписка на телеграм канал

Задание редактировать В компанию требуются сотрудники на должность администратора ПК С вопросам трудоустройства пишите В ТЕЛЕГ ГРАММ ludapotapova Требования ( Требования к кандидату): -Наличие ПК или смартфона с интернетом -Грамотность -Умение общаться с людьми -около 3-х часов в день свободного времени; -желание работать ...