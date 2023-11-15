Оператор чата

Необходимо составить текст, который будет напечатан на коробке для нашего товара. Товар: ортопедическая подушка. Подробное тз прикреплено в файле.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В топовое международное брачное агентство на постоянной основе требуются операторы чата (переводчики).
Работа удалена.
??Требования: знание английского базовое; опытный пользователь ПК и Internet; грамотность, ответственность, коммуникабельность; усидчивость, нацеленность на результат.
??Опыт работы в брачном агентстве желателен, но не обязателен.
??Обязанности: Ведение и поддержка анкет наших моделей на англоязычном сайте знакомств. Регулярное общение с клиентами сайта в текстовой переписке.
??График работы: 6/1 или 5/1, день выходного выбираете сами, кроме (Сб-Вс). Рабочая смена должна быть в промежутках между 22:00 до 7:00 по киевскому времени.
Первый месяц для новичков оплата каждую неделю. Со следующего месяца один раз в месяц. Доход в среднем 1000-1500$. Если вы заинтересованы в этой вакансии, пишите в telegram:
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