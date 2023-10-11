Предоставление услуг по безопасности

Для доски объявлении нужно размещать пост об оказании консультирование по безопасности.

бюджет 500 руб (5$) , по этому кому не устраивает, прошу не оставить заявку.

Все исходные данные дам, с вас надо все это красиво оформить и правильно написать/подавать.