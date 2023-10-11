Предоставление услуг по безопасности

$5
Продающие текстыЗакрыт11 заявок49 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Для доски объявлении нужно размещать пост об оказании консультирование по безопасности.
бюджет 500 руб (5$) , по этому кому не устраивает, прошу не оставить заявку.

Все исходные данные дам, с вас надо все это красиво оформить и правильно написать/подавать.

2 месяца назад
Dansell
39 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
2 месяца назад