Написать несколько статей об успешной разработке Telegram-ботов

Продающие текстыЗакрыт21 заявка70 просмотров
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Ваша задача найти в Telegram несколько понравившихся вам ботов (не тех, что на слуху у каждого, не очень популярных). И написать для каждого из них статью от имени разработчика. Историю успеха о разработке и, возможно, внедрении бота.

Объем 2000 символов за статью – 700 рублей

Объем 5000 символов за статью – 1500 рублей

2 месяца назад
akotchnev
Андрей 
35 летСША
год в сервисе
Был
2 месяца назад