Написать несколько статей об успешной разработке Telegram-ботов

Ваша задача найти в Telegram несколько понравившихся вам ботов (не тех, что на слуху у каждого, не очень популярных). И написать для каждого из них статью от имени разработчика. Историю успеха о разработке и, возможно, внедрении бота.

Объем 2000 символов за статью – 700 рублей

Объем 5000 символов за статью – 1500 рублей