Менеджер профиля (от 450$)

Международная, стабильно растущая компания приглашает Вас на удалённую вакансию менеджер профиля на сайт знакомств.Неважно с какого ты города или страны - работа удаленная.Кроме высокой заработной платы у нас, каждый сотрудник ежемесячно получает бонусы за хорошие результаты.Обучает и помогает на всем протяжении работы куратор. Постоянный обмен опытом, знаниями и вопросами со всеми сотрудниками компании в группе. У нас нет стажировочных дней, сразу приступаете к работе.

Требования:

От 5-6 часов рабочего времени (чем больше вы в работе - тем больше ваш заработок)

Наличие телефона\планшета\ПК.

Стабильный интернет

Возраст от 18 лет

Пол женский

Грамотная письменная речь

Обязанности:

Введение профиля

Составление 1-2 смс для массовой рассылки роботом или вручную

Условия:

Ежедневные выплаты

ЗП от 450$

Свободный график

Отзывчивый коллектив

По вакансии обращаться только в телеграм @sweetswork17 (при обращении указывайте ваше имя и возраст)