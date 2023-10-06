Менеджер профиля (от 450$)

Необхідно написати відгук про сайт на англійскій мові. Усі деталі надам в особистих повідомленнях.
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Международная, стабильно растущая компания приглашает Вас на удалённую вакансию менеджер профиля на сайт знакомств.Неважно с какого ты города или страны - работа удаленная.Кроме высокой заработной платы у нас, каждый сотрудник ежемесячно получает бонусы за хорошие результаты.Обучает и помогает на всем протяжении работы куратор. Постоянный обмен опытом, знаниями и вопросами со всеми сотрудниками компании в группе. У нас нет стажировочных дней, сразу приступаете к работе.
Требования:
От 5-6 часов рабочего времени (чем больше вы в работе - тем больше ваш заработок)
Наличие телефона\планшета\ПК.
Стабильный интернет
Возраст от 18 лет
Пол женский
Грамотная письменная речь
Обязанности:
Введение профиля
Составление 1-2 смс для массовой рассылки роботом или вручную
Условия:
Ежедневные выплаты
ЗП от 450$
Свободный график
Отзывчивый коллектив
По вакансии обращаться только в телеграм @sweetswork17 (при обращении указывайте ваше имя и возраст)
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