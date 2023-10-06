Менеджер профиля (от 450$)

$450
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Международная, стабильно растущая компания приглашает Вас на удалённую вакансию менеджер профиля на сайт знакомств.Неважно с какого ты города или страны - работа удаленная.Кроме высокой заработной платы у нас, каждый сотрудник ежемесячно получает бонусы за хорошие результаты.Обучает и помогает на всем протяжении работы куратор. Постоянный обмен опытом, знаниями и вопросами со всеми сотрудниками компании в группе. У нас нет стажировочных дней, сразу приступаете к работе.
Требования:

  • От 5-6 часов рабочего времени (чем больше вы в работе - тем больше ваш заработок)

  • Наличие телефона\планшета\ПК.

  • Стабильный интернет

  • Возраст от 18 лет

  • Пол женский

  • Грамотная письменная речь

Обязанности:

  • Введение профиля

  • Составление 1-2 смс для массовой рассылки роботом или вручную

Условия:

  • Ежедневные выплаты

  • ЗП от 450$

  • Свободный график

  • Отзывчивый коллектив

По вакансии обращаться только в телеграм @sweetswork17 (при обращении указывайте ваше имя и возраст)

3 месяца назад
sweet780
Ольга 
26 летУкраина
год в сервисе
Была
3 месяца назад