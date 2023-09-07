Тексты для рекламной кампании ЯД

Продающие текстыЗакрыт6 заявок51 просмотр
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Привет!

Нужно придумать тексты для рекламных объявлений и баннеров для рекламной кампании ЯД для B2B сервиса по работе с маркетплейсами.

Опыт работы с ЯД обязателен.

3 месяца назад
Appyland
Мария 
34 годаРоссия
3 года в сервисе
Была
3 месяца назад