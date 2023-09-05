Адаптировать текст после ИИ на Немецком языке- Знание языка требуется

Продающие текстыЗакрыт5 заявок48 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Адаптировать текст после ИИ на Немецком языке - Знание языка обязательно! - То есть важно что бы Вы работали не через переводчик!

В начале текста написаны ключевые слова, нужно исправить и адаптировать текст под поисковики и максимально применить ключевые слова.

Примерное количество символов - 40-45к

3 месяца назад
yuliyasayt
Юлия 
28 летУкраина
8 месяцев в сервисе
Была
3 месяца назад