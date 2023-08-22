ПОВНІСТЮ ТЗ В ТГ Основной заголовок [НАПИСАТЬЗАГОЛОВОК] Краткий пересказ сути текста: Текст рассматривает покупку сертификатов нарколога и психиатра ...
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[Основной заголовок - утверждение, которое указывает на основную тему или идею, которую должен охватить текст. В большинстве случаев нужно использовать ключевое слово.]
Переписать текст ниже под город Киев и Киевскую область.
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К тексту нужно добавить абзац размером 600-800 символов, описывающий основную задачу всех медицинских справок, куда и для чего они могут пригодиться (например, больничный нужен на работу или учебное учреждение чтобы закрыть прогул).
Желаемая структура контента:
- описать проблему получения справок в государственной больнице.
- предложить решение, в виде быстрого оформления справок на нашем сайте.
- описать преимущества оформления справок у нас: быстрое оформление без визита к врачу, простота заказа, отсутсвие очередей, доставка почтой, оплата наложеным платежом.
- написать утверждение о её официальном оформлении.
- описать простоту заказа и оформления справок.
- написать о положительных отзывах и опыте заказа других клиентов.
- описать смысл всех мед справок: для чего и куда они нужны.
Оригинальность:
[ весь контент должен быть 100% оригинальным и не содержать в себе более чем 25% воды]
Язык:
[Русский]
Объем текста:
[Общий объём текста должен быть до 2000 символов. Сделать текст, чтобы он легко читался и передавал суть, в каждом из разделов должно быть по несколько предложений минимум]
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