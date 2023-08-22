Написать текст для ссылки

Необходимо купить товар (подарочный шоколадный набор) по ссылке (именно этот артикул) и забрать его в пункте выдачи. Затем написать положительный отзыв с фото и предоставить отчет о выполненной работе: скриншот опубликованного отзыва и выкупленного товара ...