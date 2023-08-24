Основной заголовок:

[- Сделать заголовок для текста ]

Краткий пересказ сути текста:

[ Медосмотр ( справка 086)

В тексте должна быть раскрыта тема медосмотров БЕЗ ПОСЕЩЕНИЯ)

способ 1

Посещение больницы и долгие очереди в ожидании приема.

(расписать про очереди, стоимость, что может затянуться на 5-7 дней. если заказывать на сайте будет быстрее с доставкой примерно 2-3 дня.)

способ 2

Рассказать про врачей, какие виды услуг есть и описать.

(все анализы, врачи и услуги)

способ 3

Описать долгое время проведение в частных центрах ) дорогие услуги, не качественно сделанные справки. Описать недостатки частных центров и клиник. В конце написать пару плюсов заказов справок на сайте)

способ 4

Плюси заказа справки на сайте, оформление не займет много времени и обязательно уточнить что медосмотр БЕЗ ПОСЕЩЕНИЯ. Сравнить с посещением больницы, с покупкой в частном центре, назвать плюсы и минусы посещения больницы и покупки в частных центрах.

Ключевые слова:

[медогляд на роботу купити

купити медогляд на роботу

купить медкомиссию на работу

LSI запросы:

[без посещения, онлайн, за один день ]

Структура контента:

Сделать 3 заголовка.

1.Вступление) Описать Услугу (Справки 086) и Какие справки делаем еще. Под каждую услугу описать Врача.

Посещение больницы и долгие очереди в ожидании приема. Написать заголовок и описать способ) Второй способ получения, частный мед центр, расписать про его плюсы и минусы

4. Расписать про способ покупка на нашем сайте, Одни плюси

5. Итог) сравнить хождения по больницам и с покупкой в частном центре. Какие плюси есть в нашем сайте. Почему выгоднее заказать справку. ]

Оригинальность:

[Весь контент должен быть 100% оригинальным и не содержать в себе воды более 25%]

Язык:

[Украинский язык.]

Объем текста:

[2500 символов]

Сроки и этапы работы:

[ Среда 24.08.23.]