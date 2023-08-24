Международная, стабильно растущая компания приглашает Вас на удалённую вакансию менеджер профиля на сайт знакомств.Неважно с какого ты города или страны - работа удаленная.Кроме высокой заработной платы у нас, каждый сотрудник ежемесячно получает бонусы за хорошие ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Основной заголовок:
[- Сделать заголовок для текста ]
Краткий пересказ сути текста:
[ Медосмотр ( справка 086)
В тексте должна быть раскрыта тема медосмотров БЕЗ ПОСЕЩЕНИЯ)
способ 1
Посещение больницы и долгие очереди в ожидании приема.
(расписать про очереди, стоимость, что может затянуться на 5-7 дней. если заказывать на сайте будет быстрее с доставкой примерно 2-3 дня.)
способ 2
Рассказать про врачей, какие виды услуг есть и описать.
(все анализы, врачи и услуги)
способ 3
Описать долгое время проведение в частных центрах ) дорогие услуги, не качественно сделанные справки. Описать недостатки частных центров и клиник. В конце написать пару плюсов заказов справок на сайте)
способ 4
Плюси заказа справки на сайте, оформление не займет много времени и обязательно уточнить что медосмотр БЕЗ ПОСЕЩЕНИЯ. Сравнить с посещением больницы, с покупкой в частном центре, назвать плюсы и минусы посещения больницы и покупки в частных центрах.
Ключевые слова:
[медогляд на роботу купити
купити медогляд на роботу
купить медкомиссию на работу
LSI запросы:
[без посещения, онлайн, за один день ]
Структура контента:
Сделать 3 заголовка.
1.Вступление) Описать Услугу (Справки 086) и Какие справки делаем еще. Под каждую услугу описать Врача.
Посещение больницы и долгие очереди в ожидании приема. Написать заголовок и описать способ)
Второй способ получения, частный мед центр, расписать про его плюсы и минусы
4. Расписать про способ покупка на нашем сайте, Одни плюси
5. Итог) сравнить хождения по больницам и с покупкой в частном центре. Какие плюси есть в нашем сайте. Почему выгоднее заказать справку. ]
Оригинальность:
[Весь контент должен быть 100% оригинальным и не содержать в себе воды более 25%]
Язык:
[Украинский язык.]
Объем текста:
[2500 символов]
Сроки и этапы работы:
[ Среда 24.08.23.]
- Похожие заказы
- Продающие тексты41 заявкаЗакрыт4 месяца назад
Необходимо сделать СЕО описание для Wildberries 3 товаров, включая в текст высокочастотные ключи.Продающие тексты9 заявокЗакрыт3 месяца назад
Здравствуйте! У меня закрытый хоккейный канал "Хоккейные Сливки". Планирую размещать рекламные объявления в каналах Телеграм, нужен конверсионный пост. Нужен специалист, который разбирается именно в таких видах постов, который работал с похожими проектами, у ...Продающие тексты6 заявокЗакрыт3 месяца назад
Необходимо купить товар (подарочный шоколадный набор) по ссылке (именно этот артикул) и забрать его в пункте выдачи. Затем написать положительный отзыв с фото и предоставить отчет о выполненной работе: скриншот опубликованного отзыва и выкупленного товара ...Продающие тексты6 заявокЗакрыт3 месяца назад
- $100
С помощью AI (Midjourny, Leonardo) сгенерировать картинки. Количество позиций(стран с регионами): 3300. На каждую позицию необходимо сгенерировать по 3 картинки в высоком качестве. Приклади і подробиці в лс. Наличие подписки на ...Продающие тексты10 заявокЗакрыт3 месяца назад
Срочно! Требуется создать несколько вариантов описания с ключевиками на данный товар: [url=https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.ozon.ru%2Fproduct%2Fnabor-pervoklassnika-nabor-shkolnika-80-predmetov-1080176530%2F%3Fsh%3DNDsqoRtKyw&cc_key=]https://www.ozon.ru/product/nabor-pervoklassnika-nabor-shkolnika-80-predmetov-1080176530/?sh=NDsqoRtKyw[/url] , [url=https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fozon.ru%2Fproduct%2F1080186861&cc_key=]https://ozon.ru/product/1080186861[/url] , [url=https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.ozon.ru%2Fproduct%2Frastushchie-igrushki-edinorog-4-yaytsa-s-igrushkoy-vnutri-1079977035%2F%3Fsh%3DNDsqoee1Mg&cc_key=]https://www.ozon.ru/product/rastushchie-igrushki-edinorog-4-yaytsa-s-igrushkoy-vnutri-1079977035/?sh=NDsqoee1Mg[/url] , [url=https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.ozon.ru%2Fproduct%2Figra-dlya-dvoih-pravda-nakazanie-50-kart-fishka-18-1059308778%2F%3Fsh%3DNDsqoZaD_w&cc_key=]https://www.ozon.ru/product/igra-dlya-dvoih-pravda-nakazanie-50-kart-fishka-18-1059308778/?sh=NDsqoZaD_w[/url] . По ссылке можете переходить спокойно, это озон магазин. Текст должен быть продаваемым, максимум 8 строчек.Продающие тексты10 заявокЗакрыт4 месяца назад
По нашей информации, наполнить новый сайт для привлечения инвесторов для американского рынка продающими текстом. Структура сайта - лендинг. На сайте будут тексты, видео и моушн анимацию. Дизайн сайта в разработке. Оставляете заявки с контактами и ценой за вашу работу.Продающие тексты12 заявокЗакрыт4 месяца назад
Исходя из нашей информации, наполнить сайт продающими текстом на английском языке. Сайт для привлечения инвесторов для американского рынка. Структура сайта - лендинг. Сайт будет включать тексты, видео и моушн анимацию. Дизайн сайта в разработке. Оставляете заявки с контактами и ценой ...Продающие тексты7 заявокЗакрыт4 месяца назад
Для потенциальных заказчиков компания отправляет электронный термометр с логотипом компании. Для др. группы потенциальных клиентов компания отправляет ручки со встроенной флешкой и логотипом компании. Для каждой из групп необходимо по два варианта сопроводительного письма, один в официальной ...Продающие тексты12 заявокЗакрыт4 месяца назад
Важно погружение в детали инвестиционного проекта/нефтегазовая отрасль/Требуется помощь в описании проекта с целью привлечения инвесторов/кп,бизнес план,продающий текст для лендинг сайта/ Знание английского языка желательно. Скидывайте ваше портфолио и контакты мессенджеров.Продающие тексты9 заявокЗакрыт4 месяца назад