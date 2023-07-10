Написать рекламный текст для посевов в каналы Телеграм

Здравствуйте! У меня закрытый хоккейный канал "Хоккейные Сливки". Планирую размещать рекламные объявления в каналах Телеграм, нужен конверсионный пост.

Нужен специалист, который разбирается именно в таких видах постов, который работал с похожими проектами, у которого есть портфолио и статистика рекламных постов.

В откликах указывайте , пожалуйста цену и сроки (хотя бы примерные) и примеры ваших рекламных текстов (это обязательно).

Новости из моего канала:

1. Сливы пьяных подруг хоккеистов

2. Драки между родителями юных хоккеистов

3. Хоккеисты-алкоголики которые играют в КХЛ

4. Как хоккейный боссы кидают игроков

5. Агентские разборки в КХЛ

6. Блатные дети российском хоккее

7. Хоккеисты, которые пользуются эскорт-услугами

8. Какие автомобили у известных российских хоккеистов

9. У 17-летнего российского хоккеиста нашли кокаин и нарколабораторию

10. 21-летний экс-хоккеист ХК "Витязь" покончил жизнь самоубийством

11. У вратаря СКА угнали машину в Петербурге

12. Посредник получил шесть лет тюрьмы за помощь хоккеистам в "откосе" от армии

13. Жуткую травму получил финн в лагере проспектов "Торонто"

14. Сергея Гимаева и его мать угрожали убить топором

15. У Алекса Гальченюка проблемы с наркотиками

16. Экс-хоккеисту молодежки ЦСКА разбили голову в баре

17. Директора ХК "Трактор" задержали по делу о наркотиках

18. 43-летний хоккейный тренер подкатывает к 14-летней девочке

19. Жена экс-хоккеиста "Салавата Юлаева", которая избила 6-летнего ребенка, угрожает убийством

20. Хоккеист "Детройта" избил автогонщика в ночном клубе