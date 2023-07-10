Написать рекламный текст для посевов в каналы Телеграм

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Здравствуйте! У меня закрытый хоккейный канал "Хоккейные Сливки". Планирую размещать рекламные объявления в каналах Телеграм, нужен конверсионный пост.
Нужен специалист, который разбирается именно в таких видах постов, который работал с похожими проектами, у которого есть портфолио и статистика рекламных постов.
В откликах указывайте , пожалуйста цену и сроки (хотя бы примерные) и примеры ваших рекламных текстов (это обязательно).
Новости из моего канала:
1. Сливы пьяных подруг хоккеистов
2. Драки между родителями юных хоккеистов
3. Хоккеисты-алкоголики которые играют в КХЛ
4. Как хоккейный боссы кидают игроков
5. Агентские разборки в КХЛ
6. Блатные дети российском хоккее
7. Хоккеисты, которые пользуются эскорт-услугами
8. Какие автомобили у известных российских хоккеистов
9. У 17-летнего российского хоккеиста нашли кокаин и нарколабораторию
10. 21-летний экс-хоккеист ХК "Витязь" покончил жизнь самоубийством
11. У вратаря СКА угнали машину в Петербурге
12. Посредник получил шесть лет тюрьмы за помощь хоккеистам в "откосе" от армии
13. Жуткую травму получил финн в лагере проспектов "Торонто"
14. Сергея Гимаева и его мать угрожали убить топором
15. У Алекса Гальченюка проблемы с наркотиками
16. Экс-хоккеисту молодежки ЦСКА разбили голову в баре
17. Директора ХК "Трактор" задержали по делу о наркотиках
18. 43-летний хоккейный тренер подкатывает к 14-летней девочке
19. Жена экс-хоккеиста "Салавата Юлаева", которая избила 6-летнего ребенка, угрожает убийством
20. Хоккеист "Детройта" избил автогонщика в ночном клубе
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