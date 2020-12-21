Копірайтинг без шаблонних фраз. Тексти для лендінгів, комерційних пропозицій, презентацій, сайтів і тд.
Для клієнта, як для себе. Без шаблонних фраз.
Працюю з ТЗ і без нього. Надаю індивідуальний бриф під кожен проект.
Ціную ваш час і надсилаю роботу в срок.
🔥Мої послуги
копірайтинг будь-якої складності (лендінгів, багатосторінкових сайтів, e-mail-розсилок);
seo-тексти для просування сайтів;
комерційні пропозиції, презентації, каталоги та буклети;
прес-релізи для друкованих та інтернет ЗМІ;
новини та статті для блогів і багато іншого.
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Відповім на ваше повідомлення протягом 15 хвилин
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ТОП-5— Продающие тексты
ТОП-50— Социальные сети (SMM и SMO)
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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
2 года назад
Написание текстовСоздание пользовательских интерфейсов
Вдруге звернувся до Олесі за допомогою у створенні структури та написання текстів для сайту. І знову результат перевершив всі очікування. Дякую. Всім рекомендую, і сам звернусь ще обов'язково.
Ответный отзыв
Дякую за довіру, таймінг та добросовісність. Приємно працювати з однодумцем, який тебе розуміє.
$59
10 баллов
2 года назад
Написание текстовСоздание пользовательских интерфейсов
Олеся професіонал своєї справи. Не просто написала якісні тексти для сайту, а ще й домогла зі створенням структури сайта. Порадила, як саме буде краще та аргументовано пояснила чому. Все просто чудово. Дуже задоволений співправцею. Дякую! Рекомендую!
Ответный отзыв
Дякую за довіру. Приємно отримувати завдання і обговорювати їх зі спеціалістом високого рівня. Це надихає і розвиває.
$85
10 баллов
4 года назад
Заказывал тексты для лендинга по 3D VR турам для бизнесов. Все выполнено в срок, пожелания учтены. Небольшие правки внесены, благодарю Алесю за работу!)
Ответный отзыв
Спасибо за интересное задание. Рекомендую Дмитрия к сотрудничеству всем фрилансерам.
$50
10 баллов
4 года назад
Алеся - Профессионал с большой буквы. Четкая и слаженная работа, строгое соблюдение заявленных сроков. У меня не было ни одного замечания по выполненной работе. Спасибо Вам большое!
Ответный отзыв
Алексея рекомендую к сотрудничеству всем фрилансерам этого сайта. Коммуникация - 10 баллов из 10, остальные пункты тоже отлично.
$10
10 баллов
4 года назад
Алеся, как и всегда, выполнила свою работу на отлично. Рекомендую для сотрудничества. и продолжаю обращаться с дальнейшими вопросами-заказами.
Ответный отзыв
Рекомендую!
Копирайтинг
152 отзыва(-1)
$3/час
от $3от 1 дня
#48
Продающие тексты
20 отзывов
$5/час
от $5от 1 дня
#5
Рерайтинг
4 отзыва
$2/час
от $5от 1 дня
#31
Социальные сети (SMM и SMO)
3 отзыва
$10/час
от $20от 1 дня
#27
Редактирование и Корректура
3 отзыва
$1/час
от $5от 1 дня
#64