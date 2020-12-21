texty_pro

Алеся Тюменцева texty_pro

 
40 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
месяц назад
Копірайтинг без шаблонних фраз. Тексти для лендінгів, комерційних пропозицій, презентацій, сайтів і тд.

Для клієнта, як для себе. Без шаблонних фраз.

Працюю з ТЗ і без нього. Надаю індивідуальний бриф під кожен проект.

Ціную ваш час і надсилаю роботу в срок. ﻿

🔥Мої послуги

  • копірайтинг будь-якої складності (лендінгів, багатосторінкових сайтів, e-mail-розсилок);

  • ﻿seo-тексти для просування сайтів;

  • комерційні пропозиції, презентації, каталоги та буклети;

  • прес-релізи для друкованих та інтернет ЗМІ;

  • новини та статті для блогів і багато іншого.

✔️ Перегляньте моє портфоліо

================================================== =================== ﻿

Відповім на ваше повідомлення протягом 15 хвилин

Пошта: [email protected]

Telegram: @OT5499

#6Написание текстов
#7Создание пользовательских интерфейсов
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
#400
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5
ТОП-5
Продающие тексты
ТОП-50
Социальные сети (SMM и SMO)
ТОП-50
Рерайтинг
ТОП-50
Копирайтинг
Показать все

Портфолио

Показать больше работ

Отзывы заказчиков

thefrest
Виталик 
30 лет
4 года в сервисе
Был
14 часов назад
$50
10 баллов
2 года назад
Розробити прототип сайта на тему фінансової грамотності
Написание текстовСоздание пользовательских интерфейсов
Вдруге звернувся до Олесі за допомогою у створенні структури та написання текстів для сайту. І знову результат перевершив всі очікування. Дякую. Всім рекомендую, і сам звернусь ще обов'язково.
Дякую за довіру, таймінг та добросовісність. Приємно працювати з однодумцем, який тебе розуміє.
Ответный отзыв
thefrest
Виталик 
30 лет
4 года в сервисе
Был
14 часов назад
$59
10 баллов
2 года назад
Тексти для сайту на технічну тематику
Написание текстовСоздание пользовательских интерфейсов
Олеся професіонал своєї справи. Не просто написала якісні тексти для сайту, а ще й домогла зі створенням структури сайта. Порадила, як саме буде краще та аргументовано пояснила чому. Все просто чудово. Дуже задоволений співправцею. Дякую! Рекомендую!
Дякую за довіру. Приємно отримувати завдання і обговорювати їх зі спеціалістом високого рівня. Це надихає і розвиває.
Ответный отзыв
DrDmitriy
Дмитрий 
35 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
$85
10 баллов
4 года назад
Текст для лендинга по 3D VR турам для бизнесов
Заказывал тексты для лендинга по 3D VR турам для бизнесов. Все выполнено в срок, пожелания учтены. Небольшие правки внесены, благодарю Алесю за работу!)
Спасибо за интересное задание. Рекомендую Дмитрия к сотрудничеству всем фрилансерам.
Ответный отзыв
aagromov
Алексей 
41 год
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
$50
10 баллов
4 года назад
Текс для лендинга
Алеся - Профессионал с большой буквы. Четкая и слаженная работа, строгое соблюдение заявленных сроков. У меня не было ни одного замечания по выполненной работе. Спасибо Вам большое!
Алексея рекомендую к сотрудничеству всем фрилансерам этого сайта. Коммуникация - 10 баллов из 10, остальные пункты тоже отлично.
Ответный отзыв
MaximKachan
Максим 
35 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
$10
10 баллов
4 года назад
Создать обложку для специалиста (написать текст + оформить графически)
Алеся, как и всегда, выполнила свою работу на отлично. Рекомендую для сотрудничества. и продолжаю обращаться с дальнейшими вопросами-заказами.
Рекомендую!
Ответный отзыв
Показать больше отзывов
Копирайтинг
152 отзыва(-1)
$3/час
от $3от 1 дня
#48
Продающие тексты
20 отзывов
$5/час
от $5от 1 дня
#5
Рерайтинг
4 отзыва
$2/час
от $5от 1 дня
#31
Социальные сети (SMM и SMO)
3 отзыва
$10/час
от $20от 1 дня
#27
Редактирование и Корректура
3 отзыва
$1/час
от $5от 1 дня
#64