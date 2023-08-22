новной заголовок: [Основной заголовок - утверждение, которое указывает на основную тему или идею, которую должен охватить текст. В большинстве случаев нужно использовать ключевое слово.] Переписать текст ниже под ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Основной заголовок:
[Основной заголовок - утверждение, которое указывает на основную тему или идею, которую должен охватить текст. В большинстве случаев нужно использовать ключевое слово.]
Переписать текст ниже под город Киев.
---------
Как купить больничный лист в городе Кропивницкий?
Долгие ожидания в очередях отбивают любое желание лишний раз появляться в поликлинике. Особенно не хочется тратить время из-за больничного листа, ради которого нужно через день посещать своего лечащего врача.
Если вы не хотите идти в больницу или вам нужно закрыть прогул — закажите больничный у нас! Справка будет точно такая как в больнице, но процесс её получения не займет так много времени. Купить больничный в Кировоградской области можно оставив заявку на сайте. С вами свяжется наш консультант и доктор сразу же начнёт оформлять документ.
Больничный с доставкой в Кировоградской области
Одно из главных преимуществ нашей компании — оформление любых мед справок без вашего присутствия! Вам не нужно идти в больницу, ведь готовая справка придёт к вам в ближайшее время на отделение Новой почты.
Мы не требуем никаких предоплат, заказать больничный у нас можно абсолютно безопасно наложенным платежом. Вы можете спокойно проверить больничный лист на оригинальность, посмотреть правильно ли заполнены все данные и только после этого оплатить заказ. Возможен и вариант предоплаты на карту, но только по вашему желанию.
Заказывая больничный лист у нас Вы получаете:
- отменный сервис обслуживания
- быстрое оформление любого документа
- гарантию качества
- полную конфиденциальность
Мы сделаем все возможное, чтобы Вы вовремя получили заказ и смогли решить свои проблемы. Оформите больничный прямо сейчас по самой выгодной цене!
-------
К тексту нужно добавить абзац размером 600 символов, описывающий основную задачу электронного больничного: он нужен на работу или учебное учреждение, чтобы доказать присутствие болезни или закрыть прогул.
Желаемая структура контента:
- перечислить все сложности получения электронного больничного в государственной больнице: длинные очереди, запись наперед, необходимость сдавать анализы, долгое ожидание из-за воздушных тревог.
- предложить решение, в виде быстрого оформления больничного на нашем сайте.
- описать преимущества оформления больничного у нас: быстрое оформление, без визита к врачу, простота заказа, отсутсвие очередей.
- описать простоту заказа и оформления больничного онлайн.
- сообщить о том, что можно выписать больничный задним числом или наперед и закрыть прогул на работе или в ВУЗе.
- написать утверждение о официальном оформлении больничного у врача, внесении его в реестр и что больничный будет отражаться на сайте пенсионного фонда.
- написать о положительных отзывах и опыте заказа других клиентов.
- описать смысл электронного больничного: о том, что он нужен на работу или учебу для доказательства своей болезни или для закрытия прогула на работе.
Оригинальность:
[ весь контент должен быть 100% оригинальным и не содержать в себе более чем 25% воды]
Язык:
[Русский]
Объем текста:
[Общий объём текста должен быть до 2000 символов. Сделать текст, чтобы он легко читался и передавал суть, в каждом из разделов должно быть по несколько предложений минимум]
Сроки и этапы работы:
[Указать сроки и этапы работы,.]
- Похожие заказы
- $9Продающие тексты5 заявокЗакрыт4 месяца назад
- $9
ПОВНІСТЮ ТЗ В ТГ Основной заголовок [НАПИСАТЬЗАГОЛОВОК] Краткий пересказ сути текста: Текст рассматривает покупку сертификатов нарколога и психиатра ...Продающие тексты10 заявокЗакрыт4 месяца назад
- $9
ПОВНІСТЮ ТЗ В ЛС Основной заголовок: [НАПИСАТЬ ЗАГОЛОВОК] Краткий пересказ сути текста: Этот текст описывает важность ...Продающие тексты2 заявкиЗакрыт4 месяца назад
- $9
Получение справки для бассейна Рассматривается необходимость предоставления медицинской справки для посещения бассейна как для взрослых, так и для детей. ОСТАЛЬНОЕ ТЗ В ТЕЛЕГРАММЕ.Продающие тексты1 заявкаЗакрыт4 месяца назад
- $9
Основной заголовок: [Написать заголовок] Краткий пересказ сути текста: Текст представляет ...Продающие тексты3 заявкиЗакрыт4 месяца назад
- $9
Основной заголовок: [- Сделать заголовок для текста ] Краткий пересказ сути текста: [ ...Продающие тексты4 заявкиЗакрыт4 месяца назад
Необходимо сделать СЕО описание для Wildberries 3 товаров, включая в текст высокочастотные ключи.Продающие тексты9 заявокЗакрыт3 месяца назад
Здравствуйте! У меня закрытый хоккейный канал "Хоккейные Сливки". Планирую размещать рекламные объявления в каналах Телеграм, нужен конверсионный пост. Нужен специалист, который разбирается именно в таких видах постов, который работал с похожими проектами, у ...Продающие тексты6 заявокЗакрыт3 месяца назад
Необходимо купить товар (подарочный шоколадный набор) по ссылке (именно этот артикул) и забрать его в пункте выдачи. Затем написать положительный отзыв с фото и предоставить отчет о выполненной работе: скриншот опубликованного отзыва и выкупленного товара ...Продающие тексты6 заявокЗакрыт3 месяца назад
- $100
С помощью AI (Midjourny, Leonardo) сгенерировать картинки. Количество позиций(стран с регионами): 3300. На каждую позицию необходимо сгенерировать по 3 картинки в высоком качестве. Приклади і подробиці в лс. Наличие подписки на ...Продающие тексты10 заявокЗакрыт3 месяца назад