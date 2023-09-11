Тексты для инстаграма декоративных штукатурок. Украинский язык.

Продающие текстыЗакрыт21 заявка150 просмотров
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Привет! Проект для носителей украинского языка.

Есть инстаграм салона декоративных красок и штукатурок. Под готовый визуал необходимо писать о продуктах продающие посты.

Желательно, чтобы исполнитель немного ориентировался в дизайне интерьеров и имел представление о декоративных материалах.

Жду предложение по цене за текст + примеры продающих текстов.

3 месяца назад
maryana-s
Марьяна 
35 летУкраина
2 года в сервисе
Была
3 месяца назад