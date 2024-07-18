Ваш лучший фрилансер на работу
Здравствуйте, я ваш помощник
Перевожу, набираю тексты.
Владею английским, украинским, русским языком.
Занимаюсь рерайтом и расшифровкой.Пишу статьи, соблюдаю ТЗ и сроки. Пишу отзывы и создаю тесты. Занимаюсь презентациями
Мое кредо - это сделать работу так,чтобы выйти на постоянное сотрудничество.
Берусь за любую работу и работаю по приятным ценам.
Буду рада сотрудничеству
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$5/час
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#474
Рерайтинг
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$5/час
от $1от 1 дня
#636
Переводы
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$3/час
от $1от 1 дня
#1597
Копирайтинг
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$5/час
от $1от 1 дня
#3440