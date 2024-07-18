Ваш лучший фрилансер на работу

Здравствуйте, я ваш помощник

Перевожу, набираю тексты.

Владею английским, украинским, русским языком.

Занимаюсь рерайтом и расшифровкой.Пишу статьи, соблюдаю ТЗ и сроки. Пишу отзывы и создаю тесты. Занимаюсь презентациями

Мое кредо - это сделать работу так,чтобы выйти на постоянное сотрудничество.

Берусь за любую работу и работаю по приятным ценам.

Буду рада сотрудничеству