Ваш постоянный фрилансер

Всем привет.

Стану вашим незаменимым помощником.

Пишу тексты, создаю контент, наполняю сайты товарами, перевожу тексты различной степени.

Владею украинским, русским, английским языком.

Изучаю польский.

Работаю в срок и на качество.

Уверена,что стану для Вас незаменимым помощником.

Обращайтесь.

Работаю по предоплате или в пол цены в начале работы и по окончанию работы вторая половина оплаты .

Телеграм: @nobody0826