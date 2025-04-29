Ваш постоянный фрилансер
Всем привет.
Стану вашим незаменимым помощником.
Пишу тексты, создаю контент, наполняю сайты товарами, перевожу тексты различной степени.
Владею украинским, русским, английским языком.
Изучаю польский.
Работаю в срок и на качество.
Уверена,что стану для Вас незаменимым помощником.
Обращайтесь.
Работаю по предоплате или в пол цены в начале работы и по окончанию работы вторая половина оплаты .
Телеграм: @nobody0826
Портфолио
- Перевожу с любого языка1 просмотр
- Перевод теста с английского на арабский3 просмотра
- Статья3 просмотра