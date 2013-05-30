Рерайтинг, Копирайтинг, Корректура и редактирование, Расшифровка аудиофайлов

Мой девиз - "Бороться и искать, найти и не сдаваться!". В течении полутора лет работала копирайтером в киевских рекламных агентствах. Создаю контент с 2011 года и люблю свою работу :).

Уверена, что не существует не интересных, или "не подъемных" тем в работе копирайтера. Чем сложнее поставленная задача, тем больший профессиональный азарт она пробуждает. Как приятно получать довольные отзывы читателей и заказчиков!

Буду рада выполнить для Вас корректуру и редактирование готовых текстов, подготовить новости и пресс-релизы, выполнить копирайтинг и рерайтинг. Владею русским, украинским, английским языками.