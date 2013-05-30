Tbiliseli

Наталия Сахно Tbiliseli

 
42 года
14 лет на фриланс-бирже
Была
год назад
Рерайтинг, Копирайтинг, Корректура и редактирование, Расшифровка аудиофайлов

Мой девиз - "Бороться и искать, найти и не сдаваться!". В течении полутора лет работала копирайтером в киевских рекламных агентствах. Создаю контент с 2011 года и люблю свою работу :).

Уверена, что не существует не интересных, или "не подъемных" тем в работе копирайтера. Чем сложнее поставленная задача, тем больший профессиональный азарт она пробуждает. Как приятно получать довольные отзывы читателей и заказчиков!

Буду рада выполнить для Вас корректуру и редактирование готовых текстов, подготовить новости и пресс-релизы, выполнить копирайтинг и рерайтинг. Владею русским, украинским, английским языками.

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Отзывы заказчиков

andrush
40 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад
$15
10 баллов
8 лет назад
Написать 40 текстов по 500 символов, в каждый текст вставить ссылку
Наталья отлично справилась с работой! Замечательные тексты! Рекомендую!
Мне с Дмитрием понравилось работать. Он легко шел на контакт, и почти постоянно был на связи, отвечаю на вопросы по работе. Рекомендую!
Ответный отзыв
thesuntime
Ирина 
39 лет
13 лет в сервисе
Была
2 года назад
$1
10 баллов
8 лет назад
Описания отелей (рерайт/копирайт)
Наталья выполнила работу по заказу в рамках обговоренного срока и согласно требованиям ТЗ. Продолжаем сотрудничать дальше. Рекомендую, как приветливого и исполнительного автора, стремящегося делать качественную работу.
Мне понравилось работать с Ириной. ТЗ подробные, сроки -- терпимые, внимательно выслушивала мои вопросы и оперативно отвечала. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
ofyk
35 лет
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$1
10 баллов
10 лет назад
Написать 200 отзывов на форумах по заданным запросам
Отлично.
Плодотворно поработали. Заказчик адекватный, оплатил услуги в срок. Советую!
Ответный отзыв
pyatnizza
38 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$18
10 баллов
12 лет назад
Ищем авторов в проект об отдыхе и развлечениях
Написание статей
Очень довольны сотрудничеством! Грамотный и интересный стиль написания!
Мне приятно работать со Станиславом: четко ставит задания, регулярно выходит на связь, с платежами так же все ОК! Мои рекомендации.
Ответный отзыв
rasskazov
37 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
25 отзывов(-1)
$10
10 баллов
12 лет назад
Автор, тематика "Туризм"
Написание статей
Приятно рботать с Натальей, все хорошо написано и в оговоренные сроки.
Станислав совершенно адекватный заказчик, мне приятно было с ним работать. Можно спокойно брать заказ, не переживая за процесс совместной работы.
Ответный отзыв
Копирайтинг
3 отзыва
$2/час
от $5от 1 дня
#441
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $1
от 1 дня
#3369