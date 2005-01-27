Мета - надавати якісні послуги у написанні текстів, рефератів і розробці презентацій, використовуючи мої навички та досвід для досягнення успіху в цій галузі.
Досвід роботи: 1 рік
Фріланс-набирання текстів та написання рефератів
Період: з 2021 року
Розробка та написання текстів на різні теми від академічних до інформаційних.
Створення рефератів та курсових робіт з різних предметів та спеціальностей.
Робота з клієнтами для забезпечення відповідності їх вимогам та умовам.
Розробка презентацій. Створення інформативних та візуально привабливих презентацій для бізнес-проектів та академічних презентацій. Використання програмних засобів, таких як Microsoft PowerPoint, для створення ефективних презентацій.
Навички:
Високий рівень письмового спілкування та грамотного оформлення текстів.
Вміння працювати з текстовими редакторами та офісними програмами.
Великий досвід у створенні презентацій та використання візуальних елементів.
Здатність до швидкого навчання та пристосування до нових завдань.
Портфолио
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